تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بأول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان

كتب ـ سيد الخلفاوى

أدي اليوم الأحد، طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية )، امتحانات نهاية العام (( الدور الثاني)) 2022/2021، وعددهم (38542) طالبا وطالبة داخل (158) لجنة، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة الهندسة من الساعة 9.00 إلي الساعة 11 صباحاً، والتربية الفنية من الساعة 11.30 إلي الساعة 1.30 ظهراً.

امتحانات الدور الثاني

واطمأن مدير المديرية علي آداء الطلبة للامتحان وكانت الإجابات مطمئنة، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوي حتى الآن، كما تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها، واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوي وحل المشكلات .

وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد أخطاء بالطباعة ، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل :- السؤال الأول ( سؤال موضوعي اختيار من متعدد مكون من (6) مفردات ) والسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين (أ،ب) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.

كما جاءت ورقة امتحان التربية الفنية شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة مناسبة للوقت.

وفى السياق، تابعت غرفة عمليات التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إمتحان الدور الثاني لجميع نوعيات التعليم الفنى - الصناعى 5 سنوات - الصناعى 3 سنوات --- التجارى والفندقى - وطلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهنى، على مستوى المديرية( للتعليم الفنى ) اليوم الأحد .