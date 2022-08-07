اليوم السابع
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فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية "الدور الثاني" بالجيزة لمدة 15 يومًا

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:50 م
فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية "الدور الثاني" بالجيزة لمدة 15 يومًا الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية بدأت اليوم تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية (الدور الثاني ) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة .
 
وفى سياق آخر، هنأ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، طلبة وطالبات الثانوية العامة والحاصلين على مراكز جمهورى بمحافظة الجيزة، حيث حصل تعليم الجيزة على أربعة مراكز جمهورى لنتيجة الثانوى العامة. 
 
أوائل الشعبة العلمى رياضة:
 
المركز الثانى للطالبة مريم حسن عبد المنعم عويس بمجموع 406 درجات بمدرسة الأورمان ع ث بنات.
 
المركز الرابع للطالبة ندى محمود عبد المولى عبد الحميد بمجموع 404 درجات بمدرسة فضل الحديثة ث خ بنات.
 
أوائل الشعبة الأدبية:-
 
المركز الرابع للطالب مهند محمد شعبان محمود بمجموع 382 درجة بمدرسة الأورمان الرسمية لغات بنين.
 
والمركز السادس للطالبة لبنه أحمد فؤاد محمد محسن بمجموع 380 درجة بمدرسة فضل الحديثة ث خ بنات.

الشهادة الإعدادية

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الاعدادية

اعدادية الجيزة

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