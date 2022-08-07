المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ،لادانته فى القضية رقم 4176 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أولاد صقر حيازة مخدر الهيروين.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 24 من شهر أبريل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مامور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود معلومات عن قيام" محمد ال م ش" مقيم دائرة مركز أولاد صقر، بالاتجار فى الماد المخدرة عقار الهيروين.

عقب تقنين الاجراءت اللازمة واذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث المركز من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهم محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.