السجن 3 سنوات لعاطلين لإتجارهما فى الشبو المخدر والحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد بمعقبة المتهمين "ب.ف" و"أ.ع" عاطلين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى الشبو المخدر وكمية من الحشيش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد وأمين لظمى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشبو المخدر والحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة المركز والقرى المجاورة له، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد إعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهما وبحوزتهما 159 جرام من الشبو وعدد من لفافات الحشيش.

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.