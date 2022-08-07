اليوم السابع
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استمرارا للدور المجتمعى للأجهزة الأمنية.. تقديم المساعدة لشخصين بلا مأوى بالجيزة

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:27 ص
استمرارا للدور المجتمعى للأجهزة الأمنية.. تقديم المساعدة لشخصين بلا مأوى بالجيزة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي- أسماء شلبى

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية، وذلك بتقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسمى شرطة الجيزة  العجوزة، تلاحظ لهم وجود شخصين "مسنين" بلا مأوى .

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية لاصطحابهما لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليهما، وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإيداعهما بإحدى دور الرعاية.

 


وزارة الداخلية

مسنين بلا مأوى

الدور المجتمعى والإنسانى

أخبار الحوادث



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