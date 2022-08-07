إصابة شخصين بجروح طعنية فى مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام ورشة بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول ـ عمرو خلف

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وضبط 5 أشخاص بينهم اثنان مصابان بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام ورشة، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين ووجود مصابين، وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بين طرف أول "عماد ح ا ع" 35 سنة ميكانيكي مصاباً بجرحين طعنيين بالجانب الأيمن، وشقيقه "بسام ح ا ع" 26 سنة ميكانيكي مصاباً بجروح رضية بفروة الرأس والذراع الأيمن وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثانى "محمد ف ع م" 31 سنة سائق، و"عبد الكريم ج ع م" 26 سنة عامل و"عبد الرحمن ا ع م" 29 سنة كهربائي سيارات ويقيمون دائرة القسم.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب اعتراض الطرف الأول علي ركن سيارة الأول من الطرف الثاني أمام الورشة ملكهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.