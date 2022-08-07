إخلاء مجمع رياضى فى كوريا الجنوبية بعد تهديدات بتفجير قنبلة بداخله

أ.ش.أ

أخلت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، مجمعا رياضيا في جنوب العاصمة سول، بعد أن هدد شاب في العشرينات من عمره بتفجيره.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن الشاب، الذي ادعى أنه من عناصر تنظيم "داعش"، نشر منشورا على أحد منتديات الإنترنت صباح اليوم قال فيه إنه سيفجر ثلاث قنابل في مجمع "جامشيل" الرياضي، وفقا لمحطة "سول سونجبا" للإطفاء.

وأرسلت الشرطة 14 مركبة و58 فردا؛ لإخلاء المجمع الرياضي من حوالي ألف شخص كانوا يستعدون لمهرجان "سول فيستا"، وهو مهرجان سياحي سنوي، كما تم إجلاء لاعبي البيسبول لنادي "إل جي توينز" الذين كانوا يتدربون في المجمع.

وقامت الشرطة بتمشيط المجمع لكنها لم تعثر على أي متفجرات، وبعد تعقب عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالشخص صاحب التهديد، أكدت الشرطة أنه شاب في العشرينات من عمره يعيش في "كويانج"، شمال سول، لكنها لم تقبض عليه، حيث تبين أنه يعاني من أمراض عقلية.