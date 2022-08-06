3 طلاب وطالبة من الشرقية فى لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

الشرقية فتحية الديب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي شهدت تفوق 4 من أبناء محافظة الشرقية واحتلالهم مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين أوائل الشعبة العلمية في الثانوية العامة (علمي رياضة) الطالب عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد، الطالب في مدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عبدالقادر سليم الثانوية بنين، وذلك بمجموع درجات 407 درجات.

كما حصل على المركز الثاني مكرر بين أوائل الشعبة العلمية في الثانوية العامة (علمي علوم) الطالب محمد أشرف خليل عبدالله، الطالب في مدرسة الزقازيق الثانوية بنين، حصل على مجموع درجات 401 درجة، فيما حصلت على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في ذات الشعبة الطالبة شهد مجدي فهمي محمد علي، الطالبة في مدرسة أولاد صقر الثانوية بنات، وذلك بمجموع درجات 399 درجة.

وحصل على المركز الأول بين طلاب الدمج أوائل الحالات الخاصة في الثانوية العامة الطالب أنس إبراهيم محمد أنس مرسي، الطالب في المدرسة المصرية الإنجليزية لغات دمج أدبي، بمجموع درجات 407 درجات.