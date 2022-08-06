3 طلاب وطالبة من الشرقية فى لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي شهدت تفوق 4 من أبناء محافظة الشرقية واحتلالهم مراكز أولى على مستوى الجمهورية.
وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين أوائل الشعبة العلمية في الثانوية العامة (علمي رياضة) الطالب عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد، الطالب في مدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عبدالقادر سليم الثانوية بنين، وذلك بمجموع درجات 407 درجات.
كما حصل على المركز الثاني مكرر بين أوائل الشعبة العلمية في الثانوية العامة (علمي علوم) الطالب محمد أشرف خليل عبدالله، الطالب في مدرسة الزقازيق الثانوية بنين، حصل على مجموع درجات 401 درجة، فيما حصلت على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في ذات الشعبة الطالبة شهد مجدي فهمي محمد علي، الطالبة في مدرسة أولاد صقر الثانوية بنات، وذلك بمجموع درجات 399 درجة.
وحصل على المركز الأول بين طلاب الدمج أوائل الحالات الخاصة في الثانوية العامة الطالب أنس إبراهيم محمد أنس مرسي، الطالب في المدرسة المصرية الإنجليزية لغات دمج أدبي، بمجموع درجات 407 درجات.
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
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