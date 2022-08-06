والد الثانية على الثانوية: مريم سجدت أول ما عرفت النتيجة وربنا عوض تعبنا خير

كتب ـ محمود راغب

أعرب حسن عبد المنعم عويس والد الطالبة مريم حسن عبد المنعم عويس، الثانية على الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، من محافظة الجيزة، عن سعادته بإعلان ابنته ضمن أوائل الثانوية العامة، قائلا: "مش عارف أقول إيه، ده من فضل الله عز وجل، ولم نكن نتوقع ذلك، ولكن الحمد لله مريم اجتهدت وربنا مش بيضيع تعب حد". وأضاف والد الثانية على الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا : أول ما عرفت النتيجة حضنتها ومريم بكت وسجدت شكراً لله والحمد لله ربنا عوضنا خير بعد فترة الضغط العصبى اللى مرينا بيها".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع"..

حصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.