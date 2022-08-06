ملحمة 6 أغسطس..7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة (إنفوجراف)

يحتفل المصريون بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، والذى جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى.

تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع فى 5 أغسطس عام 2014 وتم الانتهاء والافتتاح فى أغسطس عام 2015، حيث لم يستغرق إنشاء القناة سوى عام واحد فقط، من خلال الحشد الشعبى الذى كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذى تكلف 60 مليار جنيه، وتم جمع المبلغ فى أسبوعين فقط وهى الفترة التى تم فتح فيها باب الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.

المشروع عبارة عن فرع بطول 35 كيلو مترًا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترًا، وتم الإنشاء من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 "ترقيم القناة" بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالى 37 كم "إجمالى أطوال المشروع 72 كم".

وساهم المشروع فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها وتعظيم القدرات التنافسية من خلال إضافة شريان جديد، وتفادى أى تحديات ملاحية طارئة، واختصار زمن عبور السفن للنصف وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحى.

أثبتت القناة الجديدة جدواها الفنية والاقتصادية وهو ما ظهر جلياً بتسجل إحصائيات الملاحة أرقاماً غير مسبوقة، وكان لها أثرا كبيرا على الاقتصاد المصرى بتحقيق أعلى عائدات سنوية فى تاريخها خلال العام المالى 2021/22 بلغت 7 مليارات دولار، ليظل 6 أغسطس يوم لن تنساه الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة.