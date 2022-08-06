مصرع 11 شخصا وإصابة 12 آخرين جراء تناول كحوليات فاسدة فى الهند

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أعلن مسؤولون في الهند اليوم السبت، مصرع 11 شخصا وإصابة 12 آخرين، أغلبهم بفقدان البصر، جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة في منطقة "ساران" بولاية "بيهار" شرقي البلاد.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية نقلا عن قاضي المنطقة راجيش مينا والمسؤول بالشرطة الهندية سانتوش كومار قولهما إنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في تصنيع وبيع المشروبات الكحولية الفاسدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حظر بيع واستهلاك الكحوليات بشكل كامل في ولاية "بيهار" من قبل حكومة الولاية في أبريل عام 2016. وعلى الرغم من ذلك، فمنذ نوفمبر من العام الماضي، سجلت الولاية عدة حوادث مأساوية جراء تناول الكحوليات الفاسدة والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.