اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يطلق اليوم فعاليات مهرجان "صيفك أحلى" بالعريش

السبت، 06 أغسطس 2022 08:00 ص
محافظ شمال سيناء يطلق اليوم فعاليات مهرجان "صيفك أحلى" بالعريش اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يطلق عصر اليوم السبت، اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فعاليات مهرجان "صيفك أحلي على كورنيش شاطئ العريش" .

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة شمال سيناء، أن المهرجان تنطلق فعالياته الساعة 4 مساء من شاطئ غرناطة وصولا لشاطئ قويدر، ويتضمن مسابقات طائرات ورقية وفنون شعبية وتشكيلية وكرة قدم شاطئية.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المهرجان تنظمه مديرية الشباب والرياضة ومن بين أنشطته  ألعاب ترويحية و كاراتيه ومعسكر جوالة وعروض فنية.

وأضاف أن المهرجان  يشارك فيه الشباب والأطفال والأسر، لافتا إلى أنه سوف يتم صرف جوائز قيمة للمشاركين .

وأشار إلى أن المهرجان يأتى كنشاط ترفيهي تقدمه مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ويستفيد منه كل أهالى مدينة العريش والمصطافين على شاطئ بحر مدينة العريش من أهالي وزوار المحافظة .

وقال إن فرق فنية متخصصة فى كل نشاط من الشباب والرياضة ستقوم بالإشراف على الأنشطة ومتابعة تنفيذها بمشاركة الإدارات الرياضية بالمديرية ومراكز شباب مدينة العريش وحضور من جميع الأهالى ورموز وقيادات المجتمع .


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