محافظ المنيا يهنئ الطالب مارك ناجح الحاصل على المركز الرابع بالثانوية العامة

المنيا-حسن عبد الغفار

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب مارك ناجح ملاك ابن محافظة المنيا والحاصل علي المركز الرابع ضمن اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا لتهنئة أسرة الطالب ، ونقل إليهم سعادته الغامرة بحصول احد ابناء المحافظة علي على المراكز الأولى ،مؤكدا فخره الشديد بجميع ابناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظ عاليا في جميع المجالات وأعرب عن أمنياته باستمرار تفوقه الدراسى .

وقد حصل الطالب مارك ناجح ملاك من مدرسة العهد الجديد الخاصة بسمالوط علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية - الشعبة الرياضيه بمجموع 404 درجة.

وأكد المحافظ، أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميز في كافة المجالات،لافتا الي انه سيتم تكريمه تقديرا لتفوقه وتميزه .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.