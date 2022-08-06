محافظ المنوفية يهنئ أوائل الشهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إتصالاً هاتفياً ، قدم خلاله التهنئة للطلاب الأوائل من أبناء المحافظة والحاصلين علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

حيث قدم محافظ المنوفية التهاني القلبية للطالبة / ملك عبد الفتاح الشبشيري الأولي علي مستوي الجمهورية (علمي علوم ) بمدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات بمجموع (402) درجة ، كما هنأ الطالب محمود مجدي جعفر الرابع مكرر علي مستوى الجمهورية ( علمى رياضة ) بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمجموع (404) درجة ، فيما هنأ الطالب عمر مختار صقر ( متفوقين رياضيات ) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين (STEM) بمدينة السادات بمجموع (650,60) درجة .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن مدى فخره وسعادته بتفوق أبنائه الطلاب ، مؤكداً أنهم شرفوا أهالي المحافظة بتفوقهم ونجاحهم المتميز، متمنياً لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم ، ومقدماً لأسرهم الشكر والتقدير علي ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق لهم ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه .

هذا وقد أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم وفرحتهم على تلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصه على تقديم التهنئة ومشاركتهم فرحتهم ، مؤكدين على إستمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.