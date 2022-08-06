اليوم السابع
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محافظ الشرقية يلتقي وفد التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية

السبت، 06 أغسطس 2022 02:26 م
محافظ الشرقية يلتقي وفد التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية محافظ الشرقية يلتقي وفد التنمية الإقتصادية
الشرقية - إيمان مهنى

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إلتقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الإقتصادية بوزارة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم مصطفي استشاري المجالس الاقتصادية بمشروع قوي عاملة مصر والدكتور أحمد مجدي مسؤول برنامج التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمنسق الفني لمشروع قوى عاملة مصر وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات تنفيذ  المسح الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية بالمحافظة لإحداث التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 حضر اللقاء سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.

أكد المحافظ أن الهدف من إعداد الإستراتيجية الإقتصادية للمحافظة هو إعداد قاعدة بيانات موضح بها وصف تفصيلي لكل قطاع تنموي، وتحديد الميزة التنافسية لكافة القطاعات المختلفة، وتحديد أولويات برامج ومشروعات التنمية، وجاهزية المحافظة للتقدم بالمشروعات ذات الأولوية للجهات المانحة ( حكومية – خاصة – خارجية) وإعداد كوادر بشرية من موظفي المحافظة قادرة على إجراء الإستراتيجية الإقتصادية.

ومن جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء المحافظ اليوم وما لمسه من جهد متميز في توفير قاعدة بيانات مدققه لتنفيذ المشروع على أرض محافظة الشرقية لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعقد لقاءات موسعة مع مديري المناطق الصناعية بالمحافظة وكذلك مع مديري مديريتي الزراعة والطب البيطري ومديري إدارات السياحة ومكتب الاستثمار ومنسق المشروعات بالمحافظة , كما سيقوم الوفد بزيارة لتفقد أحد مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بالمحافظة فضلا عن زيارة تفقدية للمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية.


محافظ الشرقية

وفد التنمية الإقتصادية

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