لو تعبان.. مشروبات معززة للمناعة يمكن تضمينها في نظامك الغذائي

كتبت إيناس البنا

يعمل جهاز المناعة في الجسم على إبقائك نشيطًا للغاية ويقي الجسم من جميع البكتيريا والفيروسات الضارة، ولكي يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، من المهم أن تزوده بالفيتامينات والمعادن.

تعتبر الفواكه والخضروات مصدرًا جيدًا لتغذية الجسم ويمكن أن تساعد أيضًا في بناء المناعة بشكل جيد.

عندما تمرض، يصبح الجهاز المناعي ضعيفًا ومن المهم أن تزوده بالتغذية حتى لا تؤثر عليه العدوى أو الأمراض الأخرى، وفقا لموقع " healthline"، ستقوم الفاكهة والخضروات بعملها وتزود الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة، ومع ذلك ، عندما تمرض ، يحتاج الجهاز المناعي إلى رعاية إضافية وبعض الجرعات الإضافية من الفيتامينات، يمكنك تضمين المشروبات المعززة للمناعة في نظامك الغذائي عندما تكون مريضًا. الق نظرة على هذه المشروبات.

عصائر من ثمار الحمضيات

تحتوى ثمار الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة فيها مما يعزز مناعتك، ويساعد فيتامين سي على شفاء جهاز المناعة بينما تساعد مضادات الأكسدة على منع تلف الجذور الحرة في الجسم.

البنجر والزنجبيل والجزر والتفاح

عصير من هذه الخضروات الجذرية يساعد في تعزيز جهاز المناعة، وعندما تعاني من نزلة برد أو انفلونزا، يبدو أن لديك أعراض التهاب وهذا العصير يساعد في تقليل تلك الالتهابات، الزنجبيل على وجه الخصوص له تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات.

الطماطم

يعتبر عصير الطماطم من أسهل أنواع العصائر، يحتوي هذا العصير على فيتامين ب 9 الذي يقلل من مخاطر الالتهابات ويساعد جهاز المناعة.

التفاح الأخضر والخس والكرنب

هذا العصير الأخضر، هو عصير مصنوع بشكل رئيسي من الخضار، وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، يحتوي الكالي على الحديد والبوتاسيوم والمنغنيز، بينما يحتوي التفاح الأخضر على فيتامين A و C، وكلها مفيدة للجسم عندما تكون مريضًا.