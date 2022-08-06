فرقة توشكى للفنون الشعبية تتألق بمهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم إقبالا كبيرا من الجماهير لمتابعة العروض المتعددة التى قدمتها فرقة توشكى للفنون الشعبية بمهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم، بقيادة الفنان مصطفى عبده والفنان صلاح عبد الحليم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع قصر ثقافة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل الوزارة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

قدمت الفرقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض، منها "لحظة ندا، فلكلور نوبى، محلى بكرة بينا، سو ياسو، شمندروة، نوبا نونو، لولاكى" وتقام هذه الليالى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون وبالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وأمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وبحضور إبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية بالفرع، ومروه محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطيه، مسئولا المتابعة بالفرع.



اقبال كبير من المصطافين بمصيف بلطيم



جانب من الحضور فى مهرجان صيف بلدنا



تميز العروض فى كفر الشيخ



تنوع عروض فرقة توشكى



جانب من الحضور



جانب من عروض فرقة توشكى بكفر الشيخ



فرحة المصطافين بالعروض



فرقة توشكى للفنون الشعبية تقدم عروضها بمصيف بلطيم