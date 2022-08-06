طائرة متجهة من صنعاء إلى الأردن تهبط اضطراريا فى السعودية

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أن طائرة متوجهة من صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون هبطت بشكا اضطراري في مدينة جدة السعودية.

وقالت الخطوط اليمنية في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" إن الطائرة المتجهة الى العاصمة الأردنية عمان، اضطرت للهبوط في مطار جدة بسبب تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخولها الأجواء السعودية.

وذكر البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات الطبية، اللازمة للمريض في مستشفى المطار، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفى فى المستشفى.

وأكد المصدر أن كابتن الطائرة اتخذ قرارا إنسانيا في محاولة إنقاذ المريض، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

واشار إلى أن الطائرة أقلعت من مطار جدة متوجهة إلى عمان.