اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لحوم مجهولة المصدر وقضايا غش تجارى فى حملة تموين بالجيزة

السبت، 06 أغسطس 2022 11:25 ص
ضبط لحوم مجهولة المصدر وقضايا غش تجارى فى حملة تموين بالجيزة لحوم مجهولة المصدر- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة، والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط 46 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر.

كما تم ضبط قضايا حيازة مواد بترولية بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 


حملة تموين

تموين الجيزة

غش تجاري

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة