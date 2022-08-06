شرطان لقبول دعوى الطلاق من الزوجة.. تعرف عليهما

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض عن دعوى الطلاق وشروطها طبقاً للقانون، وهو ما يوضحه اليوم السابع فى النقاط التالية، وكيف يواجه القانون هذه القضايا.

ويقول المحامى خالد محمد، إن دعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب الأتية:.

1- وقوع الزوجة فى حالة الضرر أو عدم الإنفاق.

2- هجر الزوج لمنزل الزوجية.

وأوضح الخبير القانونى، أنه وإذا قررت المحكمة الطلاق، تأخذ الزوجة مؤخرالصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، إذا طالبت بها في الدعوى، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لايجوز أن يرد الزوج زوجته، إلا بعقد ومهر جديدين.

وأشار المحامى بالنقض، أن دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر، أو هجر الزوج لمسكن الزوجية، وإلا فإن الدعوى لن تقبل أمام المحكمة المختصة.