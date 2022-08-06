رئيس كينيا يؤكد أهمية تطوير علاقات بلاده مع السودان

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أكد رئيس كينيا أوهورو كينياتا أهمية تطوير العلاقات بين بلاده والسودان نحو آفاق أرحب ، مبديا استعداده وكافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية الكينية لخدمةً المصالح المشتركة ، موجها تحياته لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

جاء ذلك خلال قيام السفير السوداني كمال جبارة محمد صالح ، بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الكيني، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية كينيا .

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم ، إن السفير صالح نقل إلى الرئيس الكيني كينياتا تحيات رئيس مجلس السيادة ، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، وعلى ضرورة تنسيق المواقف والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية.