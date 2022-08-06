اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 07:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع اليوم السابع برقم الجلوس

السبت، 06 أغسطس 2022 06:30 ص
خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع اليوم السابع برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 على اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع اليوم السابع، فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المقرر صباح اليوم السبت.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

 

 
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.
 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
-  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:05 م

أستاذ صحة نفسية تضع روشته لمواجهة الضغوط والتوتر لدى الطلاب وذويهم قبل إعلان نتيجة الثانوية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:46 ص

نتيجة الثانوية العامة .. نصائح للتخلص من الشعور بالقلق أثناء انتظار النتيجة

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:00 م

المطران منير حنا: كنا بنسمع نتيجة الثانوية العامة فى الراديو سنة 1968

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:07 م

نتيجة الثانوية العامة.. اعرف هتستقبل نتيجتك إزاى حسب برجك

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة