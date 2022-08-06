"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزين لقيامهما بتجميع طن ونصف دقيق بلدى مدعم

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكرية، حملات مكبرة، طبقًا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية اليوم برئاسة مؤنس محمد المشرف على أعمال الإدارة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مخبزين بلدى بمنطقة المنتزة قاما بتجميع 28 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى مايقارب من طن ونصف دقيق بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.