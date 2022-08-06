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بكين: على أمريكا التوقف عن إظهار العضلات على أعتاب الصين

السبت، 06 أغسطس 2022 04:11 م
بكين: على أمريكا التوقف عن إظهار العضلات على أعتاب الصين الجيش الصيني- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت هوا شينجينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إنه " كان على الولايات المتحدة أن توقف زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وأن تتوقف عن إظهار العضلات على أعتاب الصين، وأن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وكتبت على تويتر: "على أمريكا أن توقف عن استخدام تكتيكات للتعدي على سياسة صين واحدة، وعليها أيضا وقف تطوير العلاقات مع تايوان ووقف مبيعات الأسلحة إليها".

الجدير بالذكر أن الجيش الصيني، نفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأعلنت بكين أنها وجهت "ضربات دقيقة" لمنطقة شرقي مضيق تايوان الأسبوع الماضي، وحققت النتائج المرجوة، وفق ما نقلته قناة CCTV الصينية الرسمية.


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