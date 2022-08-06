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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى قضية "مذبحة الريف الأوروبى"

السبت، 06 أغسطس 2022 07:30 ص
اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى قضية "مذبحة الريف الأوروبى" المتهم فى قضية مذبحة الريف الأوربى
كتب أحمد إسماعيل

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تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود أحمد عوض الله صالح، وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود إبراهيم سعد وشريف محمد عبده العقبي وملهم مختار محسن مرسى، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والتي قام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.


جنايات الجيزة

الريف الأوربي

محاكمة المتهم

قتل خمسة أشخاص

أسرة واحدة



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