اليوم السابع
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الكهرباء: الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل الكهربائى

السبت، 06 أغسطس 2022 02:00 ص
الكهرباء: الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل الكهربائى وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قادرة على تلبية احتياجات التطور الذى يشهده قطاع النقل و المواصلات في مصر ، من خلال التوسع فى الاعتماد على السيارات والاتوبيسات والقطارات التى تعمل بالكهرباء.
 
و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية القوية للشبكة القومية للكهرباء سواء بالنقل أو التوزيع في مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وجميع القطاعات بالدولة، لافتا إلى أن مشروع المونوريول و القطار الكهربائي يتم تأمين التغذية الكهربائية لهم على أعلى مستوى من الجودة.
 
وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بعمل توسعات هائلة بشبكة النقل بشكل عام والخاصة بأعمال تأمين التغذية الكهربائية للقطار الكهربائى والمونوريول بشكل خاص، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء على استعداد تام لتوصيل وتأمين التغذية الكهربائية لكافة مشروعات الدولة.
 
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

القطار الكهربائي

المونوريول



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