306.8 مليار جنيه استثمارات لقطاع النقل.. القطار الكهربائى والمونوريل فى المقدمة

وجهت الحكومة نحو 306,8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المستهدفة لقطاع النقل فى عام الخطة 22/23، مقابل 240.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وفقا لما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضوء على أهم الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات المختلفة في القطاع خلال العام الجديد وتوزيعها في مقدمتها القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية الجديدة/ مدينة العلمين)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 159.7 مليار جنيه، والقطار الكهربائي (عدلى منصور / العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة)، وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 50.8 مليار جنيه.

وتشير الخطة -حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- إلى استهداف البدء في إنشاء محورين من محاور النيل الجديدة (محور أبو غالب - محور القطا)، إنشاء ثمانية كباري علوية على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، إنشاء ثلاثة كباري على الطريق الساحلي الدولي، إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور بطول 350 كم، ربط خط سكك حديد القاهرة/ أسوان بسكك حديد السودان.

أما المشروعات الجاري استكمالها، فتشمل ازدواج طريق أسيوط سوهاج/ البحر الأحمر، ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات، توسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، فضلا عن استكمال أعمال ثلاثة مشروعات وتشمل تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، توسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية (المعاهدة)، تطوير طريق وادى النطرون العلمين.

وفيما يخص مشروعات الاستكمال (والخاصة بالطرق التي تربط بين المحافظات) بلغ إجمالي المشروعات المستهدف استكمالها في خطة عام 2022/23 نحو 29 مشروعاً موزعة بواقع 11 مشروعا مستهدف نهوها باطوال 216 كم، منها: - محور المنصورة/ شربين/ دمياط الشرقي (كوبري طلخا الجديد شرنقاش حتی کوبری شربین 12 كم)، ازدواج طريق الفردان/ الصالحية بطول 30 كم، إنشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوى بطول 20 كم، انتهاء أعمال رفع كفاءة طريق شرم الشيخ/ دهب (بطول 4.5 كم)، استكمال أعمال رفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (مسافة جديدة بطول 50 كم).

يأتى ذلك إلى جانب مشروعات مستهدف إنهاؤها وتشمل أعمال ثلاثة محاور على النيل (محور بديل لخزان أسـوان - محور الفشـن ببني سويف - محور طما "مرحلة ثانية" بسوهاج)، بالاضافة إلى استكمال أعمال خمسة محاور من محاور النيل (دراو بأسـوان - ديروط بأسيوط أبو تيج ساحل سليم بأسيوط- تلا وسط الدلتا - جرجا مرحلة ثانية بسوهاج).