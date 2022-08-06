الرئيس السيسي: نجحنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بدعم المصريين

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأوضاع الحالية، قائلا: "محاولتنا إننا نحسن حياة الناس ونقلل معاناتها فى ظل الظروف الاقتصادية اللى انتوا اتكلمتوا عليها، طب نتكلم.. إحنا كنا عملنا برنامج للإصلاح الاقتصادى فى 2016 والحمد لله رب العالمين وبدعم المصريين نجحنا فى البرنامج ده وعملنا إنجاز كويس".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالكلية الحربية: "معدلات نمونا كانت كويسة مش 3% ولا 4%، ولكن 5% و5.5% وكنا رايحين لـ6% ولما جات جائحة كورونا والعالم منظومة على بعضها والأزمة الروسية الأوكرانية شفنا تأثيرات الأزمة دى على العالم عملت إيه فى الأسعار وسلاسل الإمداد، والكلام ده كله كورونا بشكل أو بآخر كان ليها تأثير عليه، ولكن نجحنا فى البرنامج الاقتصادى اللى أطلقناه فى 2016 وكان هو اللى خلانا نقدر نتحمل صدمة السنتين بتوع أزمة كورونا".