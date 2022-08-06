الخارجية الروسية: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

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قال نائب مدير إدارة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنيفيتسكي، إن بلاده لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، داعيا لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

وأضاف فيشنيفيتسكي، في تصريح للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم السبت، "لا تعترف روسيا بكوريا الشمالية دولة نووية، وهي مثل أي دولة أخرى غير معترفة بها رسميا كدولة نووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، " نحن ندعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن".

وتابع الدبلوماسي الروسي "ثمة احتمال بالطبع لإجراء تجربة نووية من جانب كوريا الشمالية، حيث تجري أعمال في ميدان "بخونجيري" للتجارب، ولكننا لسنا جاهزين لعمل أي توقعات بشأن هذا الأمر، ولا سيما بشأن موعد إجرائها"، داعيا إلى عدم المبالغة في أهمية الوضع والرد عليه بشكل مناسب.

وأوضح فيشنيفيتسكي أن بلاده أعلنت أكثر من مرة أن محاولات ممارسة الضغط على كوريا الشمالية باستخدام العقوبات قد استنفدت نفسها، مشيرا إلى أنه من الواضح أن بيونج يانج لن توافق على أي تنازلات، وشدد على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تلحق ضررا بالدرجة الأولى بالكوريين العاديين.