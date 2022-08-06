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الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالبحيرة: طه حسين قدوتى وأهدى تفوقى لروح والدى

السبت، 06 أغسطس 2022 04:22 م
الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالبحيرة: طه حسين قدوتى وأهدى تفوقى لروح والدى الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قالت ناريمان صالح الأولى على  مستوى الجمهورية للمكفوفين الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين بالإسكندرية، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الثانوية العامة وأنها اجتهدت بكل عزم وصبر لتحقيق هذا التفوق .

وأوضحت الأولى على الثانوية العامة أنها كانت تستذكر دروسها لأكثر من 5ساعات يوميا بمساعدة والدتها التى كانت تسمع لها دروسها وأنها لم تعتمد على طريقة برايل نظرا لعدم سرعة إنجازها.

وأشارت ابنة كفر الدوار إلى أن طموحها الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو كلية اللغة العربية لحبها الشديد باللغة وآدابها، لافتة إلى الدكتور طه حسين هو مثلها الأعلى فى الحياة، وذلك لقصة معاناته وتحديه للظروف المادية والصحية ليكون عميد الأدب العربي.

وقالت الطالبة الأولى على الثانوية العامة إنها تهدى نجاحها إلى روح والدها الذى توفى منذ 4سنوات وكانت تتمنى أن يشاركها فى هذه اللحظات السعيدة .

يذكر أن  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد ، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

ناريمان-صالح
ناريمان-صالح

 

ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية
ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية

 

ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين
ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين

 

ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين-واسرتها
ناريمان-صالح-الأولى-على--مستوى-الجمهورية-للمكفوفين-واسرتها

 

ناريمان-ووالدتها
ناريمان-ووالدتها

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

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الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

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