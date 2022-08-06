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الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء والصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 06 أغسطس 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء والصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة جنوبا قد تكون رعدية مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29.


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