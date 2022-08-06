إعادة طفل كفر البطيخ المختطف إلى أهله بدمياط بعد العثور عليه فى سوهاج

دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال الأمن من إعادة طفل من أبناء مركز كفر البطيخ بدمياط يبلغ من العمر 4 سنوات بعد اختفائه منذ 5 أيام.

وكشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط) بغياب نجله 4 سنوات منذ يوم 3 الجارى أثناء لهوه بمكان عمله بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") حيث قام أحدهم باستدراج الطفل عن طريق إغرائه ببعض الحلوى وقام بتسليمه المتهمان الآخران على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص وزوجته، على إحضار طفل لهما لعدم قدرتهما على الإنجاب وذلك مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والعثور على الطفل المختطف بمحل إقامة أحدهم بمحافظة سوهاج، وتم تحرير الطفل المختطف وإعادته لأهله وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



