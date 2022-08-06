اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 06:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أغرب 5 معلومات عن طائر الكيوى المهدد بالانقراض.. لا يطير ويمشى ببطء

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
أغرب 5 معلومات عن طائر الكيوى المهدد بالانقراض.. لا يطير ويمشى ببطء طائر الكيوى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد الطيور واحدة من أكثر الأنواع انتشارا، ولها أهميةً في النظام البيئي والسلسلة الغذائية، حيث يصل عددها يصل عددها الى 18 ألف نوع في العالم، كثير منها معرضا لخطر الانقراض، هناك أنواع عديدة من الحيوانات والطيور معرضة للانقراض، من بينها طائر الكيوي، و الكاكابو، والبومة الثلجية، والقراز، وكوندور كاليفورنيا، والببغاء الرمادي الإفريقي، وأبو منجل الأصلع، حيث  يتكون النظام الأيكولوجي للغابات من أشكال متعددة للنباتات والحيوانات.
 خلال هذا التقرير سيتم رصد معلومات عن صفات وطبيعة طائر الكيوى وموطنه وأسباب تعرضه للانقراض 
 
1. وهناك عدد من الأسباب التي تهدد الطيور بالانقراض ، منها التطور الصناعي، والقضاء على موائلها الخاصة بها، والصيد الجائر الامر الذى قد يعرض السلالات النادرة للقضاء عليها ومنع تكاثرها.
 
2. طائر الكيوى من أهم أنواع الطيور المهددة بالانقراض، ومن مواصفات هذا الطائر صغر حجمه وانه لا يطير، رغم أنه يمتلك أرجلًا طويلةً نسبيًا وقوية، تساعده على الجري السريع. 
 
3. من المعروف عن طائر الكيوى أنه يعيش في نيوزيلندا، ويكون حجمه قريب من حجم الدجاجة، و يغطي جسده الريش الناعم المنسدل، كما أنه من أصغر أنواع النعام الحية حجما.
 
4. طائر الكيوى من الطيور القليلة جدا التي تضع بيضة واحدة  كبيرة جدًا بالنسبة لحجمه.
 
5. تعد بيضة طائر الكيوى هي البيضة الأكبر نسبيا في حجم البيض وسط الطيور كلها في العالم، هذا الطائر بعكس طبيعة كل الطيور فحين تضع الأنثى البيضة لا ترقد عليها ولكن الذكر هو من يرقد على البيض لمدة 80 يومًا. 
 
6. طائر الكيوى، يوجد منه خمس أنواع، وجميعها يتأثر سلبيا من عمليات إزالة الغابات تاريخيًا.
 
 

البيئة

التغير المناخى

الطيور المهددة بالانقراض

طائر الكيوى



الموضوعات المتعلقة

حر وحرائق وجفاف.. موجات خانقة تجتاح أوروبا خلال الصيف.. درجات الحرارة تتجاوز الـ40.. 250 حريقا فى إسبانيا.. البرتغال تنشر رجال الإطفاء وإيطاليا تعلن الطوارئ.. والاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:00 م

مصر تقود التوجه الدولي لبدء العمل لمواجهة أزمة التغير المناخى.. جوتيريش يشدد على تضافر الجهود ويؤكد: COP27 فرصة جوهرية لأفريقيا والعالم.. والأمينة التنفيذية لاتفاقية المناخ: المؤتمر يركز على التنفيذ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 م

تفاصيل برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين فى مجال مكافحة التغيرات المناخية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة