اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الفاو: 29% من سلالات الماشية معرضة للانقراض و34% من الأسماك تعاني من صيد جائر

الأحد، 22 مايو 2022 02:03 م
الفاو: 29% من سلالات الماشية معرضة للانقراض و34% من الأسماك تعاني من صيد جائر ماشية - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، إن التقديرات تشير إلى أن 29% من سلالات الماشية معرضة لخطر الانقراض، وأن 34% من الأرصدة السمكية تتعرض للصيد الجائر، وأشار تقرير المنظمة الأممية إلى أنه فُقد مايقرب من 440 مليون فدانا من الغابات منذ عام 1990 م.

جاء ذلك تزامنا مع اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، ولفتت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الانتباه إلى إطار عمل للسياسات وافق عليه أعضاء المنظمة مؤخرًا. يوفر إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة الأساس للعمل العالمي والوطني والمحلي لوقف فقدان التنوع البيولوجي ذي الصلة بالأمن الغذائي العالمي.

ووفق الفاو " تم اختيار شعار يوم التنوع البيولوجي لهذا العام "بناء مستقبل مشترك للجميع" لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة ، بما في ذلك في قطاع الأغذية والزراعة.

 


الفاو

الأمم المتحدة

الماشية

التنوع البيولوجى

انقراض الماشية

الصيد الجائر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة