الفاو: 29% من سلالات الماشية معرضة للانقراض و34% من الأسماك تعاني من صيد جائر

كتبت : هند المغربي

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، إن التقديرات تشير إلى أن 29% من سلالات الماشية معرضة لخطر الانقراض، وأن 34% من الأرصدة السمكية تتعرض للصيد الجائر، وأشار تقرير المنظمة الأممية إلى أنه فُقد مايقرب من 440 مليون فدانا من الغابات منذ عام 1990 م.

جاء ذلك تزامنا مع اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، ولفتت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الانتباه إلى إطار عمل للسياسات وافق عليه أعضاء المنظمة مؤخرًا. يوفر إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة الأساس للعمل العالمي والوطني والمحلي لوقف فقدان التنوع البيولوجي ذي الصلة بالأمن الغذائي العالمي.

ووفق الفاو " تم اختيار شعار يوم التنوع البيولوجي لهذا العام "بناء مستقبل مشترك للجميع" لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة ، بما في ذلك في قطاع الأغذية والزراعة.