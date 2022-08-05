نبيع المسروقات بنصف الثمن.. اعترافات لصوص المواقع الإنشائية بالنزهة

كتب محمود عبد الراضى

اعترف لصوص بسرقة "قطع الألومنيوم" من مواقع تحت الإنشاء وبيعها بنصف الثمن لأحد عملائهم، مستخدمين تروسيكل في نقل المسروقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية محمل عليها عدد من قطع الألومنيوم، أثناء خروجهم من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

بمواجهتهم أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث اعترفوا بسرقة المضبوطات من الموقع المشار إليه وأضافوا بسابقة قيامهم بالسرقة من ذات الموقع وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم سيئى النية "شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة".

وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "تروسيكل" محمل عليها المضبوطات المستولى عليها، وبمواجهتهما إعترفا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين، وباستدعاء المسئول على الموقع المشار إليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.