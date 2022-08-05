مصرع موظف ونجل عمه بصعقة كهربائية أثناء توصيل الإنارة بمقابر القرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أستقبل مستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية، اليوم، الجمعة، موظف بالوحدة الصحية ونجل عمه متوفيان، إثر تعرضها لصعق كهربائى، وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمصى، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول " عبد العظيم ع "38 و م" ٢١ عاما وابن عمه "محمد ع "47 موظف بالإدارة بالإدارة الصحية مقيمان ابورجب دائرة مركز كفر،وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاتهما اثر تعرضهما لصعق كهربائي،اثناء دفن جثمان عمتهما في ساعات متأخرة من مساء امس،واثناء قيام الأول بتوصيل وصلة كهربائية بالمقابر للإنارة أثناء دفن عمته تعرض لصعق كهربائي فحاول نجل عمه إنقاذه فلحق له ولقي مصرعه هو الثانى، وتحرر عن الواقعة المحضر 3480 إدارى كفر صقر لسنة 2022



تم إحالته المحضر للنيابة العامة بكفر صقر، التى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثتين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وإرسال تقرير بسبب الوفاة،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.