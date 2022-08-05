محافظ بنى سويف يستمع لمطالب المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، عقب خروجه من مسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث وجه بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفاً رئيس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنين.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد ، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف، الدكتور مبروك محمد إمام وخطيب مسجد الرضا، حيث ألقى الخطبة وكيل الأوقاف، وتناولت موضوع "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تعتبر حدثاً ونقطة فارقة مجرى التاريخ وكانت فاتحة خير في تاريخ الدعوة الإسلامية، وأنها كانت رحلة مباركة حفلت بالدروس العظيمة والحكم الباهرة، وكان من أبرزها ترسيخ مبدأ الأخوة ووحدة الصف بين المسلمين، حينما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصارمن أهل المدينة ومهاجري مكة ، موضحاً أن هناك العديد من الرسل والأنبياء قبل رسولنا الكريم ،كانت لهم هجرتهم أيضاً من أوطانهم في أممهم السابقة.



محافظ بنى سويف يؤدى صلاة الجمعة ويستمع للمواطنين (1)



محافظ بنى سويف يؤدى صلاة الجمعة ويستمع للمواطنين (2)



محافظ بنى سويف يؤدى صلاة الجمعة ويستمع للمواطنين (3)