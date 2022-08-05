محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بعدم استقرار الطقس

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، رفع درجة الإستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية ، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية ، فى ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الإستقرار فى الطقس خلال الأيام القادمة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ووجه محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل فى مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أى تداعيات سلبية فى حدوث أى أمطار غزيرة أو سيول ، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية الرى بالتواصل بمركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها ، علاوة على مراجعة المخرات الصناعية والبرابخ أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية.

وكلف محافظ أسوان، مدير عام غرفة العمليات بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للقيام بأعمال تطهير وتسليك جميع البالوعات وغرف التفتيش لتكون جاهزة لإستقبال أى كميات من المياه فى الشوارع ، بالإضافة إلى إستعداد الحماية المدنية للتدخل ، فضلاً عن جاهزية قطاع الكهرباء بأى إحتمالات لسقوط الأمطار.