ليلة مع كوكب الشرق وبليغ حمدى غدا فى ثانى أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، تنظيم حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يقام فى الثامنة مساء غدًا السبت، حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدى ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح، طاير ياهوا، التوبة، على حسب وداد، زي الهوا، بهيه، اسمراني اللون، مالي، وحشتوني، العيون السود وألف ليلة وليلة.. أداء نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا وليد حيدر، محمد حسن، ياسر سعيد، كنزي، إيناس عز الدين، رحاب عمر .

ويشار إلي أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 أيام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجبارى.