اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ليلة مع كوكب الشرق وبليغ حمدى غدا فى ثانى أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:53 م
ليلة مع كوكب الشرق وبليغ حمدى غدا فى ثانى أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، تنظيم حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يقام فى الثامنة مساء غدًا السبت، حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدى ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر.

 

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح، طاير ياهوا، التوبة، على حسب وداد، زي الهوا، بهيه، اسمراني اللون، مالي، وحشتوني، العيون السود وألف ليلة وليلة.. أداء نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا وليد حيدر، محمد حسن، ياسر سعيد، كنزي، إيناس عز الدين، رحاب عمر .

 

ويشار إلي أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 أيام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجبارى.


الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

ام كلثوم

بليغ حمدى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة