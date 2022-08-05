فى فيديو مسرب..سوناك يتعهد بتحويل الأموال من المناطق المحرومة إلى الأكثر ثراءً

كتبت ريم عبد الحميد

أظهر فيديو مسرب لريشى سوناك، وزير الخزانة البريطانى السابق، والمرشح لزعامة المحافظين، قوله أنه سيحول أموال الحكومة من المناطق الحضرية المحرومة إلى البلدات الريفية الأكثر ثراءً.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن سوناك قال فى هذا الفيديو، أنه أثناء توليه وزارة الخزانة انقلب على صيغ الإنفاق التى ورثها من العمال، لضمان تخصيص مزيد من الأموال للمجتمعات القروية.

ورأت الصحيفة أن التصريح الذى جاء خلال فعالية خاصة فى منطقة ويال تونبريدج ويلز الفخمة الأسبوع الماضى، سيكون محرجا للوزير السابق فى الوقت الذى تواجه فيه بريطانيا أزمة تتعلق بتكاليف المعيشة، حيث يتناقض هذا بشكل واضح مع تصريحه خلال المناظرة التى أجريت بينه وبين منافسته ليز تراس أمس الخميس، والتى قال خلالها إن سجله يظهر أنه كان ملتزما بمساعدة الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع.

وقال سوناك: لقد تمكنت من البدء فى تغيير معدلات التمويل للتأكد من أن مناطق مثل هذه تحصل على التمويل الذى تستحقه لأننا ورثنا مجموعة من الصيغ من حزب العمال التى حولتت كل التمويل إلى المناطق الحضرية المحرومة.

وأضاف أنه كان من الضرورى التراجع عن ذلك، قبل أن يواصل القول بأنه أشرف على زيادة تمويل الحكومة المحلية، قبل انتهاء المقطع الذى تبلغ مدته 20 ثانية.

وأعربت ليزا ناندى، الوزيرة فى حكومة الظل المعارضة، عن غضبها من تصريحات سوناك، وقالت إن هذا السباق على القيادة يكشف الألوان الحقيقية للمحافظين. وقالت: من المخزى أن يتفاخر سوناك علانية بأنه غير القواعد لتوجيه أموال دافعى الضرائب إلى مقاطعات المحافظين الثرية.