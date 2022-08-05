شباب كفر الشيخ يشاركون بالرحلات الصيفية ضمن مبادرة "اعرف بلدك" بالغردقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفوج الأول المشارك بأول الرحلات الصيفية المخصصة للمحافظة، عقب عودتهم من الرحلة الترفيهية بالغردقة ضمن مبادرة "اعرف بلدك" للمرحلة العمرية من 18- 40 عامًا بمشاركة 50 مشاركا ضمن الرحلات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

وتحرص وزارة الرياضة على تنظيم رحلات " اعرف بلدك " سنوياً لتعريف الشباب بأهم الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب واستثمار أوقات فراغهم.

وأعرب الدكتور عزت محروس، عن سعادته بعودة جميع المشاركين بسلام، موضحاً أن رحلات اعرف بلدك تأتي في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة المستمر على تنظيم رحلات إلى مدن وسواحل مصر المختلفة تضمن برنامج الرحلة زيارة شواطئ مدينة الغردقة وأهم المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى جولات حرة.



المشاركونفي رحلة الغردة



جانب من المشاركين