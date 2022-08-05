خرائط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء وأماكن سقوطها.. تبدأ اليوم وتصل لرعدية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل وخرائط الأمطار خلال التى تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل ، حيث متوقع أن تشهد البلاد بدء من اليوم فرص أمطار على جنوب سيناء .

وفيما يلى ننشر خرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة ، كما يلى :

الجمعة 05 أغسطس 2022:

فرص أمطـار خفيفـة : على ( حلايب - شلاتين - مناطق من جنوب سيناء )

السبت 06 أغسطس 2022:

فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصي جنوب الصعيـد وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا ) .

- الأحد 7 أغسطس و الأثنين 8 أغسطس 2022:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة ،قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا )

- الثلاثاء 9 أغسطس و الأربعاء 10 أغسطس 2022:

فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنـوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا )

و يشهد اليوم الجمعة ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.