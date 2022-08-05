خبيرة تغذية: النظام الغذائى غير كافٍ للحصول على فيتامين د

كتبت ميرفت رشاد

نعتقد أنه يمكننا الحصول على كل ما نحتاجه من الطبيعة، بما فى ذلك العناصر الغذائية اليومية، وبينما يمكننا الحصول على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التى نحتاجها يوميًا من نظامنا الغذائى، إلا أن عقلية "الغذاء أولاً" ليست هى أفضل نهج عندما يتعلق الأمر بفيتامين د، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

مشكلة الحصول على فيتامين د من النظام الغذائي وحده:

قالت خبيرة التغذية الأمريكية، أشلي جوردان فيريرا، إن النظام الغذائي لا ينفعنا في الحصول على هذه المغذيات، حيث سيستغرق الأمر 50 كوبًا من الحليب يوميًا للحصول على 5000 وحدة دولية من فيتامين D3.

وأضافت أنه إذا كنت تتساءل عما إذا كان يمكنك ببساطة الحصول على ما يكفي من "فيتامين أشعة الشمس" من خلال قضاء بعض الوقت في الخارج في يوم صيفي مشمس، ففكر مرة أخرى "أشعة الشمس، للأسف، متغيرة بنفس القدر وأيضًا محفوف بالمخاطر."

تناول مكمل فيتامين د 3 لتحقيق الاكتفاء

الطريقة الأكثر فاعلية لضمان حصولك على فيتامين د الذى يحتاجه جسمك يوميًا هى تناول مكمل فيتامين د 3 عالى الجودة والفعال .



إليك ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار مكمل فيتامين د :

D3 بدلاً من D2، الذى يحتوى على توافر بيولوجى أقل.

دهون مدمجة للامتصاص الأمثل (أو يمكنك تناول فيتامين د مع وجبة لضمان امتصاص الفيتامين القابل للذوبان في الدهون بشكل صحيح).

5000 وحدة دولية لكل حصة يومية (وربما أكثر ، إذا كنت تعاني من نقص أو نقص في فيتامين د ، أو لديك اعتبارات معينة في تكوين الجسم ).

تُظهر الأبحاث الحركية الدوائية أن 5000 وحدة دولية من D3 يوميًا ستساعدك فى الحصول على 50 نانوجرام / مل .