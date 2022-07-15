الآثار الجانبية لانخفاض فيتامين (د) التي تحتاج إلى معرفتها

كتبت إيناس البنا

وفقًا لخبراء الصحة، يحتاج البالغون إلى 1500-2000 وحدة دولية (IU)فيتامين د اليومي، في حين أن معظم الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة تحتوي على هذا الفيتامين، إلا أنه من الصعب الحصول على ما يكفي لجسمك من الطعام وحده.

لماذا فيتامين د مهم جدا؟



لكونه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، فإنه يلعب دورًا مهمًا في أداء جسمك لزيادة صحة العظام والمناعة، كما أنه يساعد في الوقاية من السرطان والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والتصلب ومشاكل القلب، وفقًا لتقدير منظمة الصحة العالمية، يعاني ما لا يقل عن مليار شخص في جميع أنحاء العالم من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

بعض الآثار الجانبية الشائعة وعوامل الخطر لنقص فيتامين د هي وفقا لموقع " timesnownews":

السمنة:



من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بنسبة 40 % من نقص فيتامين (د) أكثر من أولئك ذوي الوزن الطبيعي، وفقًا لبحث نُشر في عام 2000 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يعتقد الأطباء أنه بسبب السمنة ، لا يمكن للجسم استخدام فيتامين د من الشمس والنظام الغذائي.

الذئبة:



يسبب نقص فيتامين (د) مرض الذئبة، وهو مرض التهابي مزمن يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم أعضائه وأنسجته، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مرض الذئبة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتي تعد مصدرًا كبيرًا لفيتامين د.

الدورة الشهرية:



تعاني معظم النساء من أعراض المتلازمة السابقة للحيض عندما يكون هناك نقص في فيتامين د في أجسادهن.

الثعلبة وتساقط الشعر:



فيتامين (د) ضروري لصحة الشعر ونقصه يسبب حالة تساقط شعر شديدة تسمى الثعلبة، إنه أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يهاجم البصيلات التي تسبب تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم.

تسوس الأسنان:



فيتامين (د) مهم لصحة أسنانك وبالتالي يجب إعطاء جرعة جيدة من فيتامينات ما قبل الولادة للأطفال. الأطفال الذين يعانون من ضعف المينا وتسوس الأسنان لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د مما يؤدي إلى أمراض الأسنان واللثة الأخرى.