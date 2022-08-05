اليوم السابع
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"حياة كريمة".. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 مواطن فى بنى سويف

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:46 م
"حياة كريمة".. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 مواطن فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، متضمناً الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مداري الأربعاء والخميس الماضيين 3 و4 أغسطس الجاري بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام ) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1467مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، علاوة على 87 حالة معمل دم، 36 حالة معمل طفيليات، 8 حالات أشعة واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل 10 حالات  للمستشفى لاستكمال العلاج، و85 موجات فوق صوتية.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية شارك فيها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

أطباء قافلة حياة كريمة فى بنى سويف
أطباء قافلة حياة كريمة فى بنى سويف

 

القائمين على قافلة حياة كريمة ببنى سويف
القائمين على قافلة حياة كريمة ببنى سويف

 

الكشف المبكر على الأمراض المزمنة بقافلة حياة كريمة ببنى سويف
الكشف المبكر على الأمراض المزمنة بقافلة حياة كريمة ببنى سويف

 

الكشف على طفل
الكشف على طفل

 

الكشف على مريض ضمن حياة بنى سويف
الكشف على مريض ضمن حياة بنى سويف

 

الكشف على مريض فى قافلة حياة كريمة (2)
الكشف على مريض فى قافلة حياة كريمة (2)

 

الكشف على مريض فى قافلة حياة كريمة
الكشف على مريض فى قافلة حياة كريمة

 

الكشف على مريضة ضمن حياة كريمة ببنى سويف
الكشف على مريضة ضمن حياة كريمة ببنى سويف

 

جانب من قافلة حياة كريمة ببنى سويف
جانب من قافلة حياة كريمة ببنى سويف

 

سيارات حياة كريمة فى بنى سويف
سيارات حياة كريمة فى بنى سويف

 

عمل أشعة لمريض ضمن مبادرة حياة كريمة
عمل أشعة لمريض ضمن مبادرة حياة كريمة

 

قافلة حياة كريمة فى بنى سويف
قافلة حياة كريمة فى بنى سويف

 

مراجعة أدوية مريض تم اكشف عليه فى حياة كريمة
مراجعة أدوية مريض تم اكشف عليه فى حياة كريمة

 

معمل التحاليل ضمن حياة كريمة ببنى سويف
معمل التحاليل ضمن حياة كريمة ببنى سويف

 


الدكتورمحمد هانى غنيم

محافظ بنى سويف

الدكتور محمد يوسف

وكيل وزارة الصحة

وزارة الصحة

حياة كريمة



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