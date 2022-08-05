اللجان النقابية للمهندسين بالإسكندرية تناقش خطة العمل لتقديم خدمات مميزة للأعضاء

الإسكندرية - جاكلين منير

اجتمعت عدد من اللجان النقابية التطوعية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية لبحث تقديم الخدمات المختلفة للمهندسين وأسرهم فى كافة المجالات الخدمية.

واجتمعت اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت وتابعت اللجنة أنشطة الكامب الصيفي التي يتم تنظيمها على مدار الفترة الأخيرة من أنشطة مختلفة لأبناء المهندسين مثل نشاط المبتكر الصغير والكشافة وتدريب مشواري لابناء المهندسين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و تدريب المشورة المهنية ودورة اللغة الانجليزية، وبحث الاستعدادات الخاصة لتنظيم ندوة عن تعديل السلوك للأطفال يوم السبت 6 أغسطس بمبنى النقابة وكذلك ورشة عملية للأطفال للطاقة الشمسية وتم الإعلان عنها على صفحة النقابة.

كما أجتمعت لجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضي وتابعت اللجنة جميع الرحلات اللتي تم طرحها للمهندسين وأسرهم خلال الفترة الأخيرة للأماكن التالية شرم الشيخ، الغردقة، العين السخنة، وطابا، ودهب، ونويبع، ومرسي علم، والقاهرة حيث وصل عدد المهندسين المشتركين بالرحلات خلال هذا العام حتى الآن 7140 مشترك وقامت اللجنة بالتجهيز لتنظيم عدد جديد من الرحلات خلال الصيف الجارى.

كما اجتمعت اللجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود ووعقدت اللجنة بعدة بروتوكولات مع عدد من الأطباء ومعامل التحليل ومراكز الأشعة والصيدليات لتوفير خصومات متنوعة للمهندسين وأسرهم بكارنيه النقابة الساري والتى لا يشترط لها الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية .

كما ناقشت لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد خطة العمل خلال اجتماع اللجنة منها العمل على عقد عدة بروتوكولات مع عدد الجهات المختلفة لتوفير خصومات متنوعة للمهندسين و أسرهم بكارنيه النقابة والتى يتم الاعلان عنها باستمرار على صفحة النقابة، كما تم مناقشة آلية لتلقي استفسارات وشكاوي المهندسين بطرق سريعة للعمل عليها، وتم دراسة وتجهيز تنظيم معرض للسلع المعمرة خلال الفترة المقبلة .



اللجان النقابية للمهندسين بالإسكندرية (1)



اللجان النقابية للمهندسين بالإسكندرية (2)