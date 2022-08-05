العثور على جثة شخص بجوار سور حديقة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثر عدد من أهالى قرية جزيرة الشافعى التابعة لمركز شرطة أولاد صقر فى محافظة الشرقية، اليوم الحمعة، على جثة شخص متوفيًا بجوار سور حديقة في القرية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمصي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول فتحي م ع، 59 سنة، مقيم في قرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة المتوفى بجوار سور حديقة في قرية جزيرة الشافعي التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز شرطة أولاد صقر قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.