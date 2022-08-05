الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكى يصلون إلى اتفاق لتمرير حزمة اقتصادية هامة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى عن اتفاقهم على إجراء تعديلات فى اللحظة الأخيرة على تشريع اقتصادى هام يتعلق بمكافحة التغير المناخى والضرائب والرعاية الصحية، مما يزيل العائق الأساسى أمام دفع واحدا من أهم أولويات الرئيس جو بايدن فى عام الانتخابات النصفية، تمهيد لتمريره بالمجلس فى الأيام المقبلة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن السناتور كريستين سينيما، الوسطية التى ينظر لها كصوت حاسم فى المجلس المنقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين، قالت إنها وافقت على تجديد بعض بنود الضرائب والطاقة فى التشريع، ومستعدة للمضى قدما للموافقة على مشروع القانون.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه يعتقد أن التسوية الخاصة بالحزب فيما يتعلق بقانون الطاقة والبيئة والصحة والضرائب ستحصل على دعم كافة أعضاء المجلس من الديمقراطيين. ويحتاج الحزب إلى كافة أصوات أعضائه فى الشيوخ إلى جانب الصوت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتمريره فى مجلس الشيوهخ بسبب المعارضة القوية من الجمهوريين، الذين يقولون إن زيادة الضرائب والإنفاق فى الخطة سيؤدى إلى تفاقم التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذا الإعلان كان مفاجئا، حيث كان البعض يتوقع أن تستمر المحادثات بين شومر وسينما لبضعة أيام دون ضمنا لنجاح التفاوض. وقال شومر إنه يريد أن يبدأ الشيوخ تصويتا على التشريع السبت، وبعدها يبدأ المجلس فى فترة التوقف الصيفية. بينما يمكن أن يتم تمريره من مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق بسيط، عند عودته للانعقاد فى واشنطن الأسبوع المقبل.