الداخلية: احتفالية للنزلاء بطرة بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية

كتب محمود عبد الراضى

أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية داخل قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل الاستقبال بطرة للاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرى الجديد 1444، بمشاركة عدد من النزلاء والنزيلات من المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف.

جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات رأس السنة الهجرية لعام 1444، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة.