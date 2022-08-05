أوقاف القليوبية: افتتاح أكثر من 50 مسجدا خلال عام بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد

وقام الشيخ صفوت أبو السعود، بأداء خطبة الجمعة والتي تناولت بعض الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وكيف كانت أساساً لبناء الدولة على أسس التعاون والمشاركة من جميع أطياف المجتمع على اختلاف أعراقهم ودياناتهم، وكيف قام رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، بما يسمى اليوم اتفاقية الدفاع المشترك فى وثيقة المدينة المنورة والتي جمعت المسلمين وغير المسلمين، بل كان من أهم بنودها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم فبدأ بذكر غير المسلمين ابتداءاً فأثبت حرية المعتقد على أساس الاحترام المتبادل بين الجميع .

وأكد، أن الهجرة النبوية يجب أن تكون منهج حياة يساهم في بناء الإنسان عقلياً وفكرياً وسلوكياً فيكون بذلك دعما قويا للوطن وسببا راسخاً فى تقدمه وإزدهاره، وأوضح أن ما تشهده القليوبية من عملية إحلال وتجديد للمساجد أو بناء مساجد جديدة كإنشاء جديد هو غير مسبوق فى تاريخ المحافظة، حيث بلغ عدد المساجد التى تم إحلالها وتجديدها بالكامل ومساجد إنشاء جديد أكثر من 50 مسجداً خلال عام واحد فقط.

هذا وقد أظهر المصلون من المواطنين فرحتهم الشديدة بالمساجد الجديدة، والتي تم بناؤها وتشطيبها بما يليق بمكانتها وقدسيتها داعين الله تعالي أن يحفظ مصر قيادةً وشعبا.